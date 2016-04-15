У Києві під час міжнародного півмарафону 16-17 квітня буде обмежено рух транспорту

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, введення обмежень пов’язані з проведенням VI Київського міжнародного півмарафону, який збере, за оцінками організаторів, близько 8,5 тис. учасників.

У рамках заходу, крім забігу на 21 км, також відбудуться забіги на 5 і 10 км, благодійний забіг на 2 км, естафета з 4 до 5 км та великі заїзди для ролерів на 5 і 21 км. Крім того, заплановано шість дитячих забігів.

Повний маршрут півмарафону сягає 21 км. Він простягнеться з Подолу через набережну Дніпра, Московський міст, Труханів острів і завершиться на Подолі.

Для забезпечення проведення заходу вводитимуться такі обмеження руху транспорту:

вул. Петра Сагайдачного з 6.00 ранку 16 квітня до 22.00 17 квітня буде перекрито рух частково; Контрактова площа буде перекрита з 6.00 ранку 16 квітня до 20.00 17 квітня.

Крім того, 17 квітня планується перекрити:

підйом і спуск біля мосту Метро Дніпровським спуском з 9.00 до 13.05;

рух Набережним шосе в обидва боки - від мосту Метро до Контрактової площі з 9.00 до 13.05 та з 9.00 до 15.30 – від Боричевого узвозу до мосту Метро;

рух вулицею Набережно-Хрещатицька на ділянці від Боричевого узвозу до Гаванського мосту з 8.30 до 15.30.

Також рух Гаванським мостом з 9.00 до 13.05 буде перекрито в обох напрямках, з 09.00 до 11.40 перекрито рух у бік Московського моста.

Читайте такожУ Парижі за підвищених заходів безпеки відбувся 40-й міжнародний марафон (фото)

По вул. Набережно-Рибальська буде перекрито рух в обох напрямках з 09.30 до 11.40, а з 09.00 до 12.15 - у бік Московського мосту.

По Московському мосту планується перекрити рух у бік Лівого берега до зупинки «Парк Дружби Народів» з 9.30 до 11.40.

Вул. Труханівська буде перекрита в обидва боки з 8.00 до 15.45; рух Володимирським узвозом також буде перекрито в обидва боки з 8.30 до 15.45 і по мосту Метро перекриють рух від Гідропарку до Дніпровської набережної з 9.00 до 9.40 і 12.10 до 13.00.

Як повідомляв УНІАН, торік у півмарафоні у Києві взяли участь рекордна кількість людей - вздовж Дніпра пробігли 6,5 тис. учасників.