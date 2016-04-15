У Києві через рясний дощ затопило вулиці (фоторепортаж)
16:19, 15 квітня 2016Київ
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Вулиці Києва у п'ятницю, 15 квітня, опинилися затопленими через рясний дощ.
Машини тонуть на дорогах столиці через сильну зливу / фото dtp.kiev.ua
Зазначимо, злива у Києві триває з ночі 15 квітня. За прогнозами синоптиків, така погода протримається до самого вечора.
"Хвилі" на дорогах Києва / фото dtp.kiev.ua
Через сильний дощ підтоплені деякі дороги.
Рясні дощі затопили дороги Києва / фото dtp.kiev.ua
Як видно на фото, місцями у столиці навіть повалені дерева.
Місцями навіть повалені дерева / фото dtp.kiev.ua
Водночас, за даними сервісу Яндекс.Пробки, у Києві наразі тримаються 6-бальні пробки на дорогах.
Синоптики прогнозують дощі до самого вечора / фото dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві в одному зі скверів комунальні служби поливали дерева, незважаючи на сильний дощ.
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