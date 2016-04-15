У Києві через рясний дощ затопило вулиці (фоторепортаж)

Зазначимо, злива у Києві триває з ночі 15 квітня. За прогнозами синоптиків, така погода протримається до самого вечора.

Через сильний дощ підтоплені деякі дороги.

Як видно на фото, місцями у столиці навіть повалені дерева.

Водночас, за даними сервісу Яндекс.Пробки, у Києві наразі тримаються 6-бальні пробки на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві в одному зі скверів комунальні служби поливали дерева, незважаючи на сильний дощ.