У Києві через рясний дощ затопило вулиці (фоторепортаж)

16:19, 15 квітня 2016
Київ
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Вулиці Києва у п'ятницю, 15 квітня, опинилися затопленими через рясний дощ. 

Машини тонуть на дорогах столиці через сильну зливу / фото dtp.kiev.ua

Зазначимо, злива у Києві триває з ночі 15 квітня. За прогнозами синоптиків, така погода протримається до самого вечора.

Через сильний дощ підтоплені деякі дороги.

Рясні дощі затопили дороги Києва / dtp.kiev.ua

Як видно на фото, місцями у столиці навіть повалені дерева.

Місцями навіть повалені дерева / dtp.kiev.ua

Водночас, за даними сервісу Яндекс.Пробки, у Києві наразі тримаються 6-бальні пробки на дорогах.

Синоптики прогнозують дощі до самого вечора / фото dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві в одному зі скверів комунальні служби поливали дерева, незважаючи на сильний дощ.

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