З тротуарів Хрещатика прибрали автомобілі (фото)
15:47, 15 квітня 2016Київ
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Столичний Хрещатик звільнився від припаркованих автомобілів - по краях тротуарів встановили бетонні півкулі, аби автомобілі не могли на них заїжджати.
На тротуарі Хрещатика - жодного автомобіля / texty.org.ua
Фотографії звільненого тротуару опублікувало видання texty.org.ua.
В'їзди у двори відгородили такими самими півкулями, але жовтого кольору. Інші тротуари центру ще не очищені від автомобілів.
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Жовті напівсфери на проїздах у двори / texty.org.ua
Зазначимо, у розвинених країнах при поїздці в центр міста здебільшого залишають авто вдома, або платять за парковку чи за в'їзд у центр міста.
Так тротуар виглядав минулого літа / texty.org.ua
Раніше влада заявляла, що планує розвантажити від машин центр міста, а також мости через Дніпро. Для цього пропонують перенаправити транзитні потоки, з якими не справляється окружна дорога.
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