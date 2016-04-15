З тротуарів Хрещатика прибрали автомобілі (фото)

Фотографії звільненого тротуару опублікувало видання texty.org.ua.

В'їзди у двори відгородили такими самими півкулями, але жовтого кольору. Інші тротуари центру ще не очищені від автомобілів.

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Зазначимо, у розвинених країнах при поїздці в центр міста здебільшого залишають авто вдома, або платять за парковку чи за в'їзд у центр міста.

Раніше влада заявляла, що планує розвантажити від машин центр міста, а також мости через Дніпро. Для цього пропонують перенаправити транзитні потоки, з якими не справляється окружна дорога.