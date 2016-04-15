У Києві комунальники вирішили полити дерева під час сильного дощу (відео)
14:06, 15 квітня 2016Київ
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У столиці в одному зі скверів комунальні служби поливали дерева, незважаючи на сильний дощ.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Максим Пашковський.
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"Київ, дощ (злива) з 2 ночі. 15.04.2016 року. Комунальники поливають дерева", - написав він, додавши відповідне відео.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві сьогодні очікуються сильні опади та пориви вітру 15-20 м/с.
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