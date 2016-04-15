У Києві сьогодні очікуються сильні опади і пориви вітру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Читайте такожКиян попередили про посилення вітру, дощі та грози до кінця дня

"Вранці і вдень 15 квітня сильний дощ. Також у найближчу годину із збереженням до кінця доби 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.