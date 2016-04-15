У Києві сьогодні очікуються сильні опади і пориви вітру
09:48, 15 квітня 2016Київ
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У Києві сьогодні очікуються сильні опади та пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві пройде сильний дощ / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС України.
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"Вранці і вдень 15 квітня сильний дощ. Також у найближчу годину із збереженням до кінця доби 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
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