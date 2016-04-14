У столиці запустять три нічних маршрутки - на Виноградар, Харківський масив і Троєщину (карта)

Про це повідомляється на сторінці Департаменту у Facebook.

Відповідно до оприлюднених наказів від 12 квітня у Києві будуть курсувати три нічні маршрутки: з Залізничного вокзалу на Виноградар та на Харківський масив, та ще одну з Кадетського гаю через вокзал і Хрещатик на Троєщину, передає Хмарочос.

У документах також йдеться про те, що ще потрібно провести конкурс серед перевізників, щоб визначити, хто буде оператором на даних маршрутах. Тож хоча їх і відкрито 14 квітня, автобуси будуть курсувати тільки коли визначать переможців конкурсу.

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Маршрутка №137 рухатиметься наступним чином: Центральний залiзничний вокзал — вул. С. Петлюри — вул. Жилянська — вул. Ш. Руставелi (В зворотному напрямку вул. Еспланадна — вул. Саксаганського) — бул. Л. Українки — вул. Кiквiдзе — вул. Саперно-Слобiдська — Пiвденний мiст — просп. Миколи Бажана — вул. Днiпровська набережна — вул. Каяжий Затон — просп. П. Григоренка — вул. А. Ахматової — вул. Тростянецька — вул. Архiтектора Вербицького — вул. Декабристiв — ст.м. “Харкiвська”

Автобус №136 матиме такий маршрут: Вул. Кадетський Гай — вул. I. Пулюя — вул. Ф. Ернста — вул. Народного ополчення — Севастопольська пл. — Повiтрофлотський просп. — Солом’янська пл. — вул. В. Липкiвського — вул. Л. Толстого — вул. Саксаганського (в зворотному напрямку вул. Жилянська) – вул. С. Петлюри — Центральний залiзничний вокзал – вул. С. Петлюри – бульв. Тараса Шевченка — вул. Володимирська – вул. Л. Толстого — вул. Велика Василькiвська – вул. Хрещатик Європейська пл. – Володимирський узвiз — Боричiв узвiз (в зворотному напрямку вул. Iллiнська – вул. Почайнинська — вул. Г. Сковороди — Контрактова пл. — вул. Петра Сагайдачного) – вул. Набережно — Хрещатицька — вул. Набережно — Рибальська — Московський просп. — просп. Генерала Ватутiна — просп. Володимира Маяковського — вул. Марини Цветаевої — вул. Бальзака – вул. Милославська (до вул. Радунської).

А маршрут №133 виглядатиме так: Центральний залiзничний вокзал – вул. С. Петлюри — вул. Саксаганського — пл. Перемоги (в зворотному напрямку вул. Старовокзальна — вул. Жилянська) — просп. Перемоги — вул. Чорновола — вул. Сiчових стрiльцiв — вул. Мельникова — вул. Щусєва — вул. Стеценка — вул. Саратовська — вул. Салютна — вул. Щербакова — Iнтернацiональна пл. — вул. Маршала Гречка — просп. Правди — просп. Свободи до просп. Г. Гонгадзе.