У Києві стався вибух у районі Академмістечка, оголошено план-перехоплення (фото)

13:09, 14 квітня 2016
Київ
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14 квітня у Києві на вулиці Краснова стався вибух – вибухнуло авто ВАЗ. 

Взрыв / Фото ТСН

Інформацію підтвердили у поліції Києва, передає ТСН.

За попередніми даними, постраждалих у події немає. 

Станом на 12:45 вибухотехніки перевіряють авто, чи є ще загроза вибуху. Спочатку машину перевірив робот, потім екіпірований співробітник вибухотехнічної служби. Місце події оточено правоохоронцями.

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Як розповідають очевидці події, біля машини після вибуху бачили трьох чоловіків – вони сіли в біле авто та зникли у невідомому напрямку. Оголошено план-перехоплення. Чи причетні ці чоловіки до вибуху, наразі невідомо.

Взрыв / Фото ТСН

Машина, що вибухнула, вже два дні стояла біля будинку. Місцеві мешканці кажуть, що це вже другий подібний випадок за рік.

Фото ТСН

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