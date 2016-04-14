Київрада спростила процедуру отримання "Картки киянина"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року №104/9161 “Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки “Картка киянина” підтримали сьогодні 107 депутатів зі 110 пристуніх на засіданні.

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Проект затверджує зміни до Положень про єдиний реєстр власників “Картки киянина” в частині реєстрації та видачі карток. Зокрема, передбачається, що для отримання “Картки киянина” та відкриття поточного соціального рахунку картки, громадянин, який має право на пільги, доплати та компенсації, подає заяву до банківської установи — учасника проекту “Картка киянина”, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка.

Відповідно спрощується сама процедура отримання “Картки киянина”, оскільки громадянам не потрібно буде подавати документи до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київради (КМДА).

У проекті рішення передбачено, що банківська установа - учасник проекту “Картка киянина” - самостійно забезпечуватиме передачу відповідних документів до управлінь соцзахисту та Департаменту соцполітики. А вони у свою чергу здійснюватимуть ідентифікацію, реєстрацію та облік окремих категорій громадян, які мають право на пільги, доплати та компенсації.

До проекту рішення було внесено правку, яка виключає частину, де конкретизується перелік внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання “Картки киянина”, зокрема: “особи, обліковані в місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО”, оскільки відповідна частина жорстко обмежувала перелік внутрішньо переміщених осіб, до яких також можуть належати громадяни, що постраждали внаслідок стихійних лих, катастроф тощо.