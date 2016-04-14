У Києві біля метро Лівобережна жителі перекрили рух транспорту, на місце подій приїхала поліція

Про це повідомляє "112 Україна".

Рух транспорту перекрито в напрямку вулиці Сверстюка та Броварського проспекту.

"Вони протестують проти прийняття затвердження київської міської ради детального плану території на Лівобережному масиві, згідно з яким планують знести молокозавод, який знаходиться поруч, і побудувати дев'ять 26-поверхівок. Мітингувальники кажуть, що це не відповідає чинному генплану, не узгоджене з громадськістю та ускладнить рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

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Київська міськрада сьогодні в 10 буде розглядати це питання.

На місце подій приїхала Нацполиция і сказала, що такі акції проводити тут не можна. Активісти почали потроху розходитися.