Відключення гарячої води в Києві стартують вже 14 квітня

Про це повідомляє прес-служба компанії. 14-28 квітня перевірятимуть мережі, що йдуть від районних котелень "Теремки" і "Виноградар" та станції теплопостачання "Біличі".

"З 16:00 13 квітня постачання гарячої води тимчасово припиниться для споживачів 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл та 6 відомств у Голосіївському районі; 253 житлових будинків, 13 дитсадків, 11 шкіл, 61 відомства та 14 лікувальних закладів у Святошинському районі; 245 житлових будинків, 24 дитсадків, 12 шкіл, 67 відомств та 5 лікувальних закладів у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

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У травні гідровипробування проводитимуться у центрі столиці (район Залізничного вокзалу, Ботсаду, Хрещатику та Бесарабської площі), на Оболоні. А також на житлових масивах Відрадний та Теремки і в частині Дарницького району, що забезпечується від Дарницької ТЕЦ.

У червні – в частині Святошинського району, на житлових масивах Мінський та Микільська Борщагівка.

У липні – на Троєщині, Лісовому масиві та Воскресенці.

У серпні – у мікрорайонах Нивки та Позняки.

"Київенерго" щороку проводить гідравлічні випробування в міжопалювальний період з квітня по серпень, щоб виявити та замінити пошкоджені та зношені ділянки тепломереж. Випробування технологічно неможливо провести без відключення гарячої води.