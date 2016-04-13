Відключення гарячої води в Києві стартують вже 14 квітня
"Київенерго" 14 квітня розпочинає гідравлічні випробування тепломереж у зв’язку з підготовкою до наступного опалювального сезону. Без гарячої води залишаться 527 житлових будинків, 40 дитсадків та 19 лікарень.
Про це повідомляє прес-служба компанії. 14-28 квітня перевірятимуть мережі, що йдуть від районних котелень "Теремки" і "Виноградар" та станції теплопостачання "Біличі".
"З 16:00 13 квітня постачання гарячої води тимчасово припиниться для споживачів 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл та 6 відомств у Голосіївському районі; 253 житлових будинків, 13 дитсадків, 11 шкіл, 61 відомства та 14 лікувальних закладів у Святошинському районі; 245 житлових будинків, 24 дитсадків, 12 шкіл, 67 відомств та 5 лікувальних закладів у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПрорив тепломережі на Оболоні: без тепла й гарячої води залишилися понад 40 будинків
У травні гідровипробування проводитимуться у центрі столиці (район Залізничного вокзалу, Ботсаду, Хрещатику та Бесарабської площі), на Оболоні. А також на житлових масивах Відрадний та Теремки і в частині Дарницького району, що забезпечується від Дарницької ТЕЦ.
У червні – в частині Святошинського району, на житлових масивах Мінський та Микільська Борщагівка.
У липні – на Троєщині, Лісовому масиві та Воскресенці.
У серпні – у мікрорайонах Нивки та Позняки.
"Київенерго" щороку проводить гідравлічні випробування в міжопалювальний період з квітня по серпень, щоб виявити та замінити пошкоджені та зношені ділянки тепломереж. Випробування технологічно неможливо провести без відключення гарячої води.