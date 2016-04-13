Кількість злочинів у столиці зросла на 45% - Нацполіція

Про це йшлося під час підсумкової наради Головного управління Національної поліції України під головуванням Хатії Деканоідзе, повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції у місті Києві.

"Аналізуючи ситуацію, можу сказати, що є ряд проблемних моментів, на які необхідно звернути особливу увагу. Турбує збільшення кількості деяких видів правопорушень: розбої, грабежі, крадіжки з автомобілів та викрадення транспортних засобів. Тому ми повинні напрацювати комплексний підхід для стабілізації криміногенної обстановки", - наголосила голова Національної поліції України.

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Своєю чергою начальник столичних поліцейських Андрій Крищенко розповів про тенденцію зростання окремих злочинів.

"Протягом останніх трьох років дійсно констатуємо ріст деяких правопорушень. Ми неодноразово говорили і про причини: це і проведення антитерористичної операції, і суспільно-економічна ситуація в державі, і збільшення кількості населення у столиці, і переформатування системи. А тому, враховуючи ситуацію, постійно тримаємо руку на пульсі та вживаємо необхідні заходи для попередження та оперативного розкриття правопорушень усіх видів", - зазначив Крищенко.

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Підсумовуючи результати наради Деканоідзе зазначила, що "служби повинні у повній взаємодії і координації працювати над тим, аби посилити безпеку у столиці".