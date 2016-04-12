Кличко: Безпека кожного киянина і гостя міста – пріоритет для столичної влади
Завдання столичної влади – щоб кожен киянин і гість міста відчував себе захищеним, для чого потрібно створити сучасні умови для роботи київської поліції.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи Служби 102.
«Сьогодні непроста ситуація, зокрема і криміногенна. І потрібно, щоби правоохоронці оперативно реагували на звернення киян. Служба 102 кожен день отримує приблизно 5000 дзвінків, з них 1000 – повідомлення про кримінальні правопорушення. Безпека кожного киянина і гостя міста – це пріоритет для столичної влади. Тому ми надаємо всіляку допомогу поліції. Ми зараз впроваджуємо у столиці систему відеоспостереження, завдяки якій поліцейські зможуть працювати ефективніше і швидше розкривати злочини. Наше завдання – зробити все, щоби умови роботи київської поліції були найсучаснішими», – зазначив мер.
Він розповів, що встановлення камер відеоспостереження відбувається в рамках системи управління містом Smart City.
«Я був у Ізраїлі декілька місяців тому. Ми знаємо, наскільки там небезпечна ситуація і, водночас, наскільки ефективно працюють служби безпеки і поліція. І там впроваджена система відеонагляду, яка дає можливість розпізнавати обличчя людей, яких фіксують камери. Ми беремо найкращий приклад інших міст і намагаємося таке саме сучасне обладнання встановити в Києві, що дасть можливість тримати під контролем ситуацію в місті, а кожному киянину і гостю столиці – відчувати себе в безпеці», – наголосив Кличко.
У свою чергу керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко зазначив, що у програмі «Безпечна столиця», яка розглядатиметься на сесії Київської міської ради, закладені значні кошти на переобладнання Служби 102 і управлінь поліції.
«На цей рік у програмі передбачено близько 50-60 мільйонів гривень, значна частина яких буде направлена як на обладнання сучасного центру реагування, так і на встановлення апаратури для прийому запису з відеокамер, і власне встановлення відеокамер, зокрема таких, які зможуть розпізнавати обличчя людей і номерні знаки автомобілів. Це дуже потужна система, яку ми будемо разом зі столичною мерією встановлювати у місті, і яка дозволить полегшити викриття злочинів і затримання злочинців», – зазначив Крищенко.
Кличко сказав, що між столичною владою і київською поліцією добре налагоджена комунікація, підкресливши, що мерія робить все для того, аби поліція працювала ефективно, надавала якісний сервіс і оперативно реагувала на ті серйозні виклики, які постають сьогодні в столиці.
Міський голова нагадав, що нещодавно столична влада запровадила також безкоштовні курси англійської для Служби 102, адже багато дзвінків надходить і від іноземців.