Кличко: Безпека кожного киянина і гостя міста – пріоритет для столичної влади

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи Служби 102.

«Сьогодні непроста ситуація, зокрема і криміногенна. І потрібно, щоби правоохоронці оперативно реагували на звернення киян. Служба 102 кожен день отримує приблизно 5000 дзвінків, з них 1000 – повідомлення про кримінальні правопорушення. Безпека кожного киянина і гостя міста – це пріоритет для столичної влади. Тому ми надаємо всіляку допомогу поліції. Ми зараз впроваджуємо у столиці систему відеоспостереження, завдяки якій поліцейські зможуть працювати ефективніше і швидше розкривати злочини. Наше завдання – зробити все, щоби умови роботи київської поліції були найсучаснішими», – зазначив мер.

Він розповів, що встановлення камер відеоспостереження відбувається в рамках системи управління містом Smart City.

«Я був у Ізраїлі декілька місяців тому. Ми знаємо, наскільки там небезпечна ситуація і, водночас, наскільки ефективно працюють служби безпеки і поліція. І там впроваджена система відеонагляду, яка дає можливість розпізнавати обличчя людей, яких фіксують камери. Ми беремо найкращий приклад інших міст і намагаємося таке саме сучасне обладнання встановити в Києві, що дасть можливість тримати під контролем ситуацію в місті, а кожному киянину і гостю столиці – відчувати себе в безпеці», – наголосив Кличко.

У свою чергу керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко зазначив, що у програмі «Безпечна столиця», яка розглядатиметься на сесії Київської міської ради, закладені значні кошти на переобладнання Служби 102 і управлінь поліції.

«На цей рік у програмі передбачено близько 50-60 мільйонів гривень, значна частина яких буде направлена як на обладнання сучасного центру реагування, так і на встановлення апаратури для прийому запису з відеокамер, і власне встановлення відеокамер, зокрема таких, які зможуть розпізнавати обличчя людей і номерні знаки автомобілів. Це дуже потужна система, яку ми будемо разом зі столичною мерією встановлювати у місті, і яка дозволить полегшити викриття злочинів і затримання злочинців», – зазначив Крищенко.

Кличко сказав, що між столичною владою і київською поліцією добре налагоджена комунікація, підкресливши, що мерія робить все для того, аби поліція працювала ефективно, надавала якісний сервіс і оперативно реагувала на ті серйозні виклики, які постають сьогодні в столиці.

Міський голова нагадав, що нещодавно столична влада запровадила також безкоштовні курси англійської для Служби 102, адже багато дзвінків надходить і від іноземців.