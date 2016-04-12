Кличко з Томбінським обговорили проведення Дня Європи у Києві

Ян Томбінський зазначив, що цьогоріч у Києві відбудуться більш масштабні заходи. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

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«Минулого року більшість заходів були сконцентровані в Одесі. Але цього року у Києві буде більш масштабне святкування. Маємо пропозиції від посольств щодо заходів, – зазначив Посол. – Нам потрібно творити шлях позитивних сигналів».

Віталій Кличко запевнив Яна Томбінського, що столична влада докладає максимум зусиль в організації святкування.

«Ми залучили всі наші можливості, аби провести День Європи на гідному рівні. Наше завдання – показати, що ми докладаємо всіх зусиль, аби бути в Європі», – підкреслив мер.