На фабриці Roshen у Києві вибухівки не знайшли
18:25, 12 квітня 2016Київ
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Фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів на кондитерській фабриці Roshen у Києві, про замінування якої сьогодні вдень повідомив анонім.
У Києві "замінували" Рошен / commons.wikimedia.org
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у м.Києві, вживаються заходи зі встановлення особи аноніма та його затримання.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшла інформація від СБУ про те, що невідомий надіслав електронного листа, у якому йдеться про замінування кондитерської фабрики.
При цьому анонім вимагав 20 тис. доларів США, в іншому випадку – через дві години пролунає вибух.
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