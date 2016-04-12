На фабриці Roshen у Києві вибухівки не знайшли

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у м.Києві, вживаються заходи зі встановлення особи аноніма та його затримання.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшла інформація від СБУ про те, що невідомий надіслав електронного листа, у якому йдеться про замінування кондитерської фабрики.

При цьому анонім вимагав 20 тис. доларів США, в іншому випадку – через дві години пролунає вибух.