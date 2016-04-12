У Києві анонім "замінував" фабрику Roshen

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у м.Києві, сьогодні близько 14.00 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшла інформація від Служби безпеки України про те, що невідомий надіслав електронний лист, у якому йдеться про замінування вказаного об'єкта.

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При цьому анонім вимагає 20 тис. доларів США, в іншому випадку – через дві години пролунає вибух.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та спеціалісти-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ НП в місті Києві, кінологи та працівники ДСНС.

На даний час вибухотехніки, рятувальники та представники структурних підрозділів поліції ретельно обстежують приміщення будівлі та прилеглу до неї територію.

Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, анонім заявив про замінування фабрики Roshen.