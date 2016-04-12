Силовики знайшли автомобіль зниклого водія BlaBlaCar (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Київській області.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів у рамках кримінального провадження, відкритого по факту безвісти зниклого жителя Львова 25-річного Тараса Познякова, правоохоронці виявили автівку, на якій він виїхав до столиці", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, розшукуваний автомобіль знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Наразі на місці події працюють фахівці-експерти.

За даними Нацполіції, правоохоронці вели пошуки у цілодобовому режимі. Велику допомогу надали громадські організації, небайдужі жителі Київщини.

Правоохоронці також зазначили, що "були і такі "зацікавлені" особи, які надавали неправдиву інформацію поліцейським, чим намагалися скерувати пошуки зниклого хлопця у хибному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня поліція оголосила в розшук Познякова, що зник дорогою до Києва, узявши до себе компанію через сервіс спільних подорожей BlaBlaCar.