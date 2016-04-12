Мін'юст запустив "Онлайн-будинок юстиції" у Києві

Про це повідомив начальник Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко під час прес-конференції.

«Це новий стандарт комунікації влади і громадськості, і саме це ми закладали в філософію проекту. Наш принцип – зайди, замов документ і прийди один раз, щоб його забрати», - сказав він.

Також він додав, що основною метою створення онлайн-порталу є боротьба з корупцією і мінімізація контакту громадян з чиновниками.

За словами Куценка, основними послугами, які має намір надавати «Онлайн-будинок юстиції», є надання свідоцтва про народження дитини, про укладення та розірвання шлюбу, поновлення втрачених документів і виписок, реєстрація громадських організацій і ряд інших.

«Для того, щоб оформити послугу, необхідно заповнити поля, подати заявку, вибрати зручний час і місце, щоб забрати документ... Це потужний елемент боротьби з корупцією», - зазначив Куценко.

Крім того, онлайн-проект має намір надавати послугу «соціального ліфта», яка становить собою систему прозорого відбору кандидатів на певні посади в системі юстиції.

Згідно з даними Куценка, «Онлайн-будинок юстиції» має намір в 2016 році впровадити 20 нових онлайн-послуг, не менш як одну послугу на місяць.

Для деяких послуг необхідно внести зміни в законодавство. А інші ухвалюватимуться в першу чергу», - зазначив Куценко.

Крім того, він додав, що впровадження даного онлайн-порталу не спричинить скорочення штату Мін'юсту і не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

«Цей портал створено силами Мін'юсту», - сказав Куценко.

Найближчим часом міністерство має намір розширити охоплення порталу за межами Києва, покривши всю Україну.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Кабінет міністрів України заявив про намір до 2017 року впровадити систему електронного уряду в країні. У найближчі два роки планується впровадити електронні безконтактні послуги і перейти на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина. Також одним із завдань Кабміну є цілковита відмова від паперового документообігу. Крім того, уряд планує до 2017 року ухвалити закон про єдину систему електронної взаємодії.

Електронний уряд – спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, при якому особисту взаємодію між державою та заявником мінімізовано і максимально можливе використовуються інформаційні технології.