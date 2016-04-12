Екс-суддю Шевченківського райсуду Києва Кравця оштрафували за порушення правил паркування (фото)

Кореспондент УНІАН став свідком, як патрульні поліцейські на вулиці Пилипа Орлика біля будівлі Верховного Суду оштрафували Кравця за те, що він припаркував свій автомобіль Skoda Octavia на пішохідному переході.

Поліцейські повідомили журналістам, що виписують протокол по порушення правил дорожнього руху Кравцю, і штраф за це порушення становитиме 510 грн. Поліцейські також додали, що Кравець визнав порушення ним правил дорожнього руху.

Слід також зазначити, що поліцейські дізналися від журналістів, що оштрафували суддю, щодо якого сьогодні Верховний Суд розглядає касаційну скаргу Вищої ради юстиції на рішення Вищого адміністративного суду, який скасував рішення ВРЮ щодо рекомендації президентові звільнити Кравця за порушення присяги.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховний Суд розпочав розгляд першої справи щодо суддів, які переслідували "майданівців", - касаційної скарги ВРЮ стосовно рекомендації президентові звільнити Кравця.

Як заявили у прес-службі ВРЮ, рішення у цій справі є дуже важливим, оскільки воно матиме до певної міри прецедентний характер для всіх інших подібних справ.

Також у прес-службі повідомили, що на сьогодні вже 10 суддів, щодо яких ВРЮ прийняла рішення рекомендувати звільнити їх за порушення присяги, успішно оскаржили ці рішення у ВАСУ.

Нагадаємо, що у грудні 2013 року суддя Кравець своїм рішенням заборонив народним депутатам проводити зустріч з виборцями у приміщенні КМДА, наслідком чого стала спроба штурму силовиками будівлі КМДА на виконання цього рішення. Пізніше Апеляційний суд скасував рішення судді Кравця.

19 січня 2016 року на підставі рішення ВРЮ президент звільнив Кравця з посади Шевченківського райсуду столиці.