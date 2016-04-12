Журналісти знайшли власників маєтків на території Труханового острова, серед них - екс-регіонали (відео)

Перший будинок – ковані ворота, 3-метровий паркан і американський прапор на вході, передає ТСН.

Всередині люди, але до журналістів ніхто не виходить. За документами тут компанія-нерезидент, яка зареєстрована у США, штаті Колорадо. Президентом вказаний колишній регіонал Анатолій Писаренко.

Другий будинок з видом на Поділ. Тут, попри заборони і здоровий глузд, багато років мешкав якийсь бізнесмен. Місцеві його називають депутатом, але який саме – не знають. За документами, цей маєток перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю "Світ природи". Термін угоди оренди спливає через три роки.

Споруду на північно-східному березі, яка як дві краплі води схожа на "хонку" Януковича, будує донецький бізнесмен, колишній нардеп від Партії регіонів, а нині біженець з Донбасу Ігор Гуменюк. Він купив цю землю у профспілок.

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Активісти розповідають – останній власник отримав землю на Трухановому 2009 року. "Товариству з обмеженою відповідальністю "Водно-спортивна база Славутич" виділено шматок землі. Всі знають, що до цього має прямий стосунок Олесь Довгий", - каже член громадської асоціації "Труханів острів" Катерина Каленська.

Після Революції Гідності на відчуження землі на острові накладено вето. "Нікому не виділяється земля в оренду, навіть при умові, що він має на це право", - пояснив заступник мера Олексій Резніков.

За підрахунками журналістів, найбільша ділянка Труханового острова належить Державному управлінню справами. Невеликий шматок землі належить СБУ – на ньому якийсь дебаркадер і охоронець із собакою.