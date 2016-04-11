Кличко: Україні потрібен уряд народної довіри
Україні сьогодні потрібен уряд, який нарешті втілить ефективні реформи та матиме довіру українців.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи відставку прем'єра Арсенія Яценюка та формування нової коаліції в парламенті. Його цитує прес-служба КМДА.
"Країна згаяла багато часу, який необхідно було використати на боротьбу з корупцією, втілення перетворень, реальних змін, які б відчули люди. На жаль, уряд Яценюка не впорався з цим завданням і втратив довіру українців, - підкреслив Кличко. - Тому, щоб ефективно працювати, наступний Кабмін повинен бути урядом реформ і народної довіри, а не компанією людей, які прийшли туди в результаті політичних домовленостей і розподілу крісел", - зазначив мер столиці.
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Він підкреслив, що українці втомилися чекати реальних дій і викорінення корупції. Тому довірою і підтримкою людей користуватиметься уряд, в який увійдуть професіонали з незаплямованою репутацією, які втілять необхідні перетворення в країні.