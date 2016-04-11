Кличко: Україні потрібен уряд народної довіри

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи відставку прем'єра Арсенія Яценюка та формування нової коаліції в парламенті. Його цитує прес-служба КМДА.

"Країна згаяла багато часу, який необхідно було використати на боротьбу з корупцією, втілення перетворень, реальних змін, які б відчули люди. На жаль, уряд Яценюка не впорався з цим завданням і втратив довіру українців, - підкреслив Кличко. - Тому, щоб ефективно працювати, наступний Кабмін повинен бути урядом реформ і народної довіри, а не компанією людей, які прийшли туди в результаті політичних домовленостей і розподілу крісел", - зазначив мер столиці.

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Він підкреслив, що українці втомилися чекати реальних дій і викорінення корупції. Тому довірою і підтримкою людей користуватиметься уряд, в який увійдуть професіонали з незаплямованою репутацією, які втілять необхідні перетворення в країні.