У Києві на 4 місяці обмежать роботу метро "Вокзальна"

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

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На час ремонту метрополітен буде закривати станцію "Вокзальна" на вхід у години пік: з понеділка по четвер станція не буде приймати пасажирів з 7.00 до 9.30 та з 16.00 до 19.00. У п'ятницю на вхід станцію не працюватиме з 7.00 до 9.30 та з 14.30 до 19.30, а в суботу - з 7.00 до 9.00.

"Такий графік роботи обумовлений необхідністю вивозу пасажирів на поверхню і прийнятий, щоб уникнути скупчення людей на станції. У зазначений час два з трьох ескалаторів будуть працювати на підйом, один буде в ремонті", - пояснили в метрополітені.

Ремонтувати будуть цілодобово.

Щоб уникнути незручностей, наразі розробляють маршрути додаткового наземного транспорту для підвезення пасажирів до найближчих станцій метро.

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"Вокзальна" - одна з найстаріших станцій столичного метрополітену, вона була введена в експлуатацію 55 років тому. Міжремонтний пробіг всіх трьох ескалаторів досягає 150 тис. км.