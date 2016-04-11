У Києві затримали російського злочинця "Косого", якого розшукував Інтерпол (фото, відео)

Чоловік перебував у розшуку Інтерполу і переховувався в Україні не один рік. Аби його не впізнали, зловмисник змінив зовнішність і навіть малюнок відбитків пальців. На його рахунку – кілька розбійних нападів і замовних вбивств.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Затримали розшукуваного іноземця оперативники Департаменту карного розшуку спільно з колегами зі столичного карного розшуку. З огляду на небезпеку для оточуючих, для його затримання було залучено бійців спецпідрозділу.

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46-річний росіянин, який має кримінальне прізвисько «Косий», перебував у міжнародному розшуку Інтерполу в якості лідера одного з організованих злочинних угрупувань, що діяли на території Самари Російської Федерації.

Учасникам цього ОЗУ інкримінують участь у чотирьох розбійних нападах, під час яких було вбито п'ять осіб та троє – поранено. Крім того, зловмисники брали участь у двох замовних вбивствах. Під час їх вчинення вбито двоє осіб, ще одного чоловіка – поранено.

Зловмисник переховувався на території Оболонського району столиці. Правоохоронці встановили, що розшукуваний чоловік – дуже обережний, веде законспірований спосіб життя. Зловмисник проживав в Україні по підробленому паспорту. Крім того, він змінив зовнішність і навіть малюнок відбитків подушечок пальців.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його екстрадиції на батьківщину.