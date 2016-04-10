Кличко вручив сертифікати на квартири трьом киянам-олімпійцям

Київський міський голова Віталій Кличко взяв участь у церемонії нагородження спортсменів-олімпійців «Герої спортивного року - 2015» та вручив від столичної влади сертифікати на квартири трьом членам Національної олімпійської збірної України.

«Мені, як людині спорту, приємно сьогодні взяти участь у вшануванні наших спортсменів, лауреатів премії. Я дуже добре знаю, яка праця, воля і які зусилля стоять за кожним досягненням, за кожною перемогою і скільки зусиль треба докласти, щоб перемогти. Сьогодні я як мер Києва намагаюся робити все для розвитку спорту. Як професійного, так і масового. Адже здорова нація – це сильна і успішна країна», – наголосив Кличко.

Мер столиці вручив сертифікати на квартири трьом киянам – членам олімпійської збірної, які потребують поліпшення житлових умов – Олегу Верняєву (спортивна гімнастика), Ігорю Радівілову (спортивна гімнастика) та Жанові Беленюку (греко-римська боротьба).

«Я прийшов до вас не з порожніми руками. Я знаю, що нині багато талановитих спортсменів їдуть за кордон, щоб себе реалізувати, і тому вкрай важливо створити в Україні гідні умови, належне фінансове та соціальне забезпечення спортсменів. Тому я хочу вручити трьом чемпіонам сертифікати на квартири. Сподіваюся, що це стане гарною мотивацією, аби ви жили та тренувалися в Україні», – наголосив мер.

У коментарі журналістам Кличко зазначив, що розвиток спортивної інфраструктури та залучення інвестицій у галузь спорту – один з пріоритетів столичної влади.

«Ми робимо все, щоб більше спортивних змагань проводити в Києві. Саме це дає можливість презентувати наше місто та залучити додаткові кошти», – наголосив Кличко.