Сьогодні у Києві планують обмежити вхід до трьох станцій метро

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Після закінчення футболу, ввечері, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»», - говориться в повідомленні.