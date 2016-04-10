Сьогодні у Києві планують обмежити вхід до трьох станцій метро
10:17, 10 квітня 2016Київ
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У неділю, 10 квітня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Волинь» (Луцьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
Вхід до трьох станцій метро можеть обмежити після матчу / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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«Після закінчення футболу, ввечері, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»», - говориться в повідомленні.
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