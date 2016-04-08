Станція метро "Хрещатик" працює у звичайному режимі

Як передає кореспондент УНІАН, станція київського метрополітену «Хрещатик» працює на вхід і вихід пасажирів.

Як зазначає прес-служба КМДА, у КП «Київський метрополітен» повідомили, що станцію перевірено на вибухонебезпечні предмети.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція перевіряє інформацію про замінування станції метро "Хрещатик".

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

«Поліція метрополітену перевіряє інформацію про замінування станції метро "Хрещатик», - йдеться в повідомленні.

Інших деталей правоохоронці не надали.

Сьогодні близько 18 години на станції метро «Хрещатик» оголосили про евакуацію пасажирів. Причин закриття станції при цьому не називали.

На інших станціях метро оголошується, що станція "Хрещатик" не працює для входу і виходу пасажирів, а також як пересадочний вузол.