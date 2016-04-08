На станції "Хрещатик" всіх пасажирів просять терміново залишити метро

Працівники столичної станції метро «Хрещатик» просять всіх пасажирів, які перебувають на ескалаторах і які прибули на потягах, терміново залишити підземку.

Як передає кореспондент УНІАН, лунає оголошення, що станція закривається. Причин закриття станції при цьому не називають.

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Всіх пасажирів на пероні попросили сісти в потяг.

На інших станціях метро оголошується, що станція “Хрещатик” не працює для входу та виходу пасажирів, а також як пересадочний вузол.

Водночас на сайті Київського метрополітену офіційних повідомлень поки що немає.