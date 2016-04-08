Кличко підписав рішення Київради про заборону продажу алкоголю в МАФах

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, також Кличко збирається запропонувати депутатам Київради заборонити продаж алкоголю і в магазинах та торгових мережах після 23:00.

"Я переконаний, що необхідно обмежити реалізацію алкогольних напоїв. Якщо ми піклуємося про здоров’я українців, про атмосферу в суспільстві, то не повинен алкоголь продаватися на кожному розі і цілодобово. Бо це ж неприпустимо, коли розпивають алкогольні напої в парках, у столичних дворах, біля шкіл та на дитячих майданчиках. Багато скарг сьогодні від киян, яких хвилює і погіршення криміногенної ситуації в столиці. Якщо ми хочемо забезпечити порядок і безпеку в місті, зменшити число правопорушень, то повинні вживати жорстких заходів. Київ не повинен перетворюватися на суцільну "наливайку", – підкреслив мер столиці.

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Кличко зазначив, що практика обмеження продажу алкоголю, зокрема в нічний час, ефективно працює в багатьох країнах.

Як повідомляв УНІАН, раніше київська влада опублікувала список МАФів, які підлягають демонтажу.