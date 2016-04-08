У Києві обмежать рух на Південному, Московському і мосту Патона

У Києві найближчими днями для проведення ремонтних робіт обмежать рух транспорту на трьох мостових переходах - Південному, Московському, а також на мосту Патона.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Так, з 22-ї години 8 квітня до 6-ї ранку 11 квітня буде частково обмежено рух автотранспорту на естакаді Південного мосту. Там у напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Бажана проводитимуться аварійні роботи з ремонту деформаційного шва, зазначається в повідомленні.

Також упродовж двох днів - 9 та 10 квітня - з 08.00 до 17.00 буде частково обмежено проїзд мостом ім. Патона у зв’язку із проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття.

Крім того, 9 квітня з 08.00 до 17.00 буде частково обмежено рух автотранспорту Московським мостом, де також здійснюватиметься поточний ремонт покриття проїзної частини. Під час ремонту рух буде обмежено в місці виконання робіт.