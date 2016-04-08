Під АП почалися сутички з правоохоронцями: протестувальники підпалили шини і привезли шибеницю (фото, відео)

Біля Адміністрації президента почалися сутички протестуючих, які вимагають, щоб до них вийшов Петро Порошенко, з поліцією. Про це повідомляє "112 Україна".

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Протестувальники вимагають провести люстрацію в правоохоронних органах. Вони підпалили шини, які потім намагалися загасити правоохоронці. Також ТСН повідомляє, що на одній з машин привезли шибеницю.

На фото і відео очевидців у соцмережах видно, що під будівлею Адміністрації президента вибудували кордон з декількох сотень правоохоронців. Вони перетинають протестущим шлях до АП. Незважаючи на те, що вулиця засипана білим порошком вогнегасника, шини продовжують горіти.