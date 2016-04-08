Під АП почалися сутички з правоохоронцями: протестувальники підпалили шини і привезли шибеницю (фото, відео)
Організатори акції вимагають люстрації в правоохоронних органах.
Біля Адміністрації президента почалися сутички протестуючих, які вимагають, щоб до них вийшов Петро Порошенко, з поліцією. Про це повідомляє "112 Україна".
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Протестувальники вимагають провести люстрацію в правоохоронних органах. Вони підпалили шини, які потім намагалися загасити правоохоронці. Також ТСН повідомляє, що на одній з машин привезли шибеницю.
На фото і відео очевидців у соцмережах видно, що під будівлею Адміністрації президента вибудували кордон з декількох сотень правоохоронців. Вони перетинають протестущим шлях до АП. Незважаючи на те, що вулиця засипана білим порошком вогнегасника, шини продовжують горіти.
Зараз під АП сутички. Автомайданівці підпалили шини. Вимагають люстрації силовиків, прокурорів...Опубліковано Irina Lisovaya 8 квітня 2016 р.