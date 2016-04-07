У КМДА переконані, що кардіологічна реанімація Олександрівської лікарні стане зразком для інших лікарень Києва
Відділення кардіологічної реанімації Олександрівської лікарні столиці стане зразком для подібних відділень столичних закладів охорони здоров'я.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час робочого візиту до Олександрівської лікарні.
"Відділення кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні – перше створене в столиці відділення, що надає високоспеціалізовану інтенсивну допомогу хворим кардіологічного профілю. Тут цілодобово приймають хворих з гострою кардіологічною патологією, які в основному транспортуються спеціалізованими бригадами швидкої в перші години захворювання. Саме тут іде боротьба за життя пацієнта в перші години-дні перебування у стаціонарі. Та, на жаль, сьогодні працювати на повну потужність та обслуговувати киян це відділенні не може", – розповів Поворозник.
За його словами, реконструкцію приймального та спеціалізованого відділень розпочали у 2011 році та мали завершити ще до проведення в Україні ЄВРО – 2012. Та через відсутність надходження коштів з державного бюджету та обмеженість коштів міського бюджету роботи до проведення чемпіонату не було завершено.
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Наразі, згідно з проектом реконструкції, роботи виконано частково: влаштовано покрівлю, замінено усі вікна, утеплено фасад та замінено внутрішні інженерні мережі. Проте величезною проблемою відділення є непрацюючий ангіограф, завдяки якому лікарі могли б проводити низку обстежень та високоспеціалізоване лікування. А саме: обстеження периферичних судин, абдомінальних судин, церебральних судин, торакальних судин та судин серця. Таке обстеження надавало б повну картину про стан хворого і дозволяло прийняти швидке та професійне рішення про наступні дії лікарів щодо проведення оперативних втручань.
"У грудні 2015 року введено в експлуатацію перший пусковий комплекс –кардіореанімаційне відділення з повним оснащенням. Для запуску другого пускового комплексу – приймального відділення – необхідно закінчити ремонтні роботи, які наразі готові на 85%, закупити і встановити меблі та обладнання. І найголовніше – ввести в експлуатацію ангіограф. Тільки тоді запрацює завершений цикл надання медичної допомоги хворому, що дозволить збільшити кількість врятованих життів. Частину робіт, а саме: будівельні та ремонтні роботи, поставка обладнання, меблів та інвентарю та пусконалагоджувальні роботи заплановано виконати до вересня 2016 року. Питання запуску ангіографа міська влада також вирішуватиме в нагальному порядку", – зауважив заступник голови КМДА.
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Довідка. У Відділення кардіологічної реанімації госпіталізуються всі хворі у важкому стані з нестабільною гемодинамікою, на фоні кардіологічних захворювань, що потребують невідкладної терапії. А саме:
- гострий інфаркт міокарду з ускладненим перебігом;
- складні порушення ритму та провідності;
- гостра серцево-судинна недостатність;
- декомпенсація хронічної серцевої недостатності;
Тут проводиться діагностичний пошук та диференційна діагностика загрозливих станів таких як: розшаровуюча аневризма аорти, тромбоемболія гілок легеневої артерії, міокардит, перикардит та інші.
Відділення приймає переведення з інших лікарень хворих кардіологічного профілю, які потребують інтенсивного лікування та нагляду.