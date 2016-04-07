КМДА: "Порожні" звіти від інвесторів про виконану роботу в підземних переходах стануть приводом для розслідувань

Відповідне доручення під час робочої наради дав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. За його словами, після того інвестори матимуть кілька днів, щоб обговорити зміни та прийняти їх до виконання.

«У Києві 237 переходів, переважно вони у жахливому стані. Так не має бути. Сьогодні ми зробили аналіз існуючих інвестиційних договорів і маємо багато до них питань. Більшість із того, що ми побачили та про що прослухали доповіді, – матеріали для карних справ», – зазначив перший заступник голови КМДА, передає прес-служба.

За його словами, ШЕУ повинні вимагати від інвесторів не лише звіти про виконану роботу, але й кошторисну деталізацію. На цьому наголошує і керівник КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв. Він каже, що представники ШЕУ часто приймають роботу, не звертаючи увагу на вартість матеріалів чи робіт.

«Ми маємо випадки, коли вартість піску, наприклад, завищувалась у 12 разів, так само «золотими» були й інші матеріали», – зазначає генеральний директор «Київавтодору».

Геннадій Пліс вважає такі дії критичним порушенням.

«Я вимагаю, щоб відсьогодні жоден звіт не був прийнятий без деталізації – накладних, чеків, копій. І якщо ми бачимо два-три «порожніх» звіти у ШЕУ – це привід до розслідувань», – сказав він.

Перший заступник голови КМДА додав, що Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту буде задіяний до перевірок уже найближчим часом. Що стосується інвесторів, то систематичне невиконання ними умов договорів та ігнорування рекомендацій буде приводом не лише для розривання таких договорів, але й для судових справ.

«Нам потрібні не звіти, а чисті та безпечні переходи. Не можете цього зробити – дайте можливість зробити іншим», – підкреслив Геннадій Пліс.