Заступник Кличка розповів про походження задекларованих 29 квартир і 8 будинків

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У власності моєї дружини є квартири та гаражі, які є частиною одного багатоквартирного будинку. Цей будинок сім'я моєї дружини почала будувати 10 років тому, і він вже 5 років як збудований (це майно вона здає в оренду)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКличко за рік на посаді мера Києва виконав лише третину своїх обіцянок

Сагайдак зазначає, що житлові будинки є частиною недобудованого котеджного містечка, яке "почали будувати років 10 тому, і будівництво там вже давно не ведеться".

"Все це майно з'явилось за довго до мого знайомства з майбутньою дружиною, а тим більше до моєї державної роботи. Все майно і доходи я офіційно задекларував і не збираюсь нічого приховувати, як роблять деякі можновладці, а моя декларація практично не відрізняється від минулорічної", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Сагайдак за минулий рік заробив 245 тисяч 443 гривні 28 копійок доходів, а його дружина володіє 8 будинками, 29 квартирами та 15 гаражами.