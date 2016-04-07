Кличко: Необхідно більш наполегливо відстоювати інтереси місцевих громад в органах центральної влади

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко у Львові під час виступу на відкритті IV Форуму місцевого самоврядування.

Кличко зауважив, що в Україні має працювати реальне самоврядування – щоб громади мали можливість розпоряджатися своїми коштами, а міста і селища ставали більш зручними та комфортними для мешканців, щоб громада могла впливати на рішення, які ухвалюються місцевою владою.

«У Києві, наприклад, сьогодні столична громада, активісти, небайдужі містяни впливають на процеси, які відбуваються в місті, на рішення, які ухвалює Київрада», – зазначив мер столиці.

Він додав, що при впровадженні реформ насамперед потрібно викорінити корупцію. І столична влада пішла цим шляхом, забезпечивши прозорість усіх процесів у місті і відкритість системи управління. Зокрема і особливо – у використанні бюджетних коштів.

Кличко зауважив, що прозорість забезпечується завдяки використанню сучасних технологій. Так, Київ першим в Україні запровадив технологічну систему управління Смарт-Сіті.

Київський міський голова також наголосив на важливості залучення інвестицій для розвитку міст. Для цього, на його переконання, потрібно зробити прозорими усі процедури і максимально спростити умови для роботи бізнесу.

Водночас, зауважив Кличко, не завжди вирішення всіх наболілих питань залежить від міської влади.

«Взяти, наприклад, славнозвісну тему – паркування. Я неодноразово заявляв і постійно повторюю, що місцева влада повинна мати право штрафувати безвідповідальних водіїв і використовувати кошти на розвиток міста. Але відповідний законопроект, на якому ми наполягаємо, парламент досі не сподобився ухвалити. Вже майже рік! Тому дуже важливо для нас сьогодні об’єднати зусилля і більш наполегливо відстоювати інтереси місцевих громад в органах центральної законодавчої та виконавчої влади», – підкреслив столичний голова в коментарі журналістам.

Кличко наголосив, що він як голова Асоціації міст, як мер Києва завжди відкритий до співпраці та готовий як ділитися позитивним досвідом, так і переймати найкращі напрацювання інших.