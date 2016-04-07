Занедбані з вини власника або орендаря території повернуться у власність міської громади - КМДА

13:38, 07 квітня 2016
Київ
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Території, які занедбані з вини власника чи орендаря, повертатимуть назад до власності міської громади, і для цього місто матиме всі підстави.

Столична влада розповіла, як поротиметься з несумлінними орендарями / фото УНІАН

Як зазначає прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це під час об’їзду Соломʼянського та Голосіївського районів заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Під час обʼїзду ми виявили низку таких територій. Наприклад, приміщення в Очаківському провулку або територію Совських ставків. Щодо останньої район має намір розірвати угоду оренди, адже територія кишить сміттям, водоймища  ніхто не чистить, дерева не обрізають", – пояснив він.

За словами заступника голови КМДА, місто планує провести інвентаризацію усіх захаращених територій.

"Більшість занедбаних місць і будівель мають своїх власників або орендарів. І наше завдання – змусити їх навести порядок, а не покладати цю роботу на ЖЕКи, які повинні наводити лад на територіях, за які мешканці їм платять квартплату. Якщо ж власники не можуть чи не хочуть цього робити, місто буде змушене ініціювати процедуру повернення таких територій до власності київської громади. Я усвідомлюю, що в цьому плані на міську владу чекає складна й масштабна робота, але ми її проводитимемо відкрито й публічно, тому сподіваємося на підтримку киян", – підкреслив Петро Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, столичний міський голова Віталій Кличко запевняє, що київська влада продовжує працювати над розвитком інфраструктури міста, аби Київ ставав комфортним та сучасним європейським містом.

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