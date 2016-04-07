Скандальна кав'ярня у Будинку профспілок: близько 50 невідомих молодиків блокують роботу комунальників

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку вже втретє комунальники приїхали з елементами дерев'яного будівельного паркану для того, щоб обгородити ним скандально відому кав'ярні, яка в черговий раз відкривається під різними назвами.

Читайте такожКличко: Жодних дозволів на розміщення кафе в Будинку профспілок міська влада не давала

Проте представники власника кажуть, що такі дії незаконні, оскільки в них є всі дозвільні документи на роботу.

За словами директора КП "Київблагоустрій", який зараз знаходиться біля Будинку профспілок, заявив, що у кафе перебуває близько 50 невідомих молодиків, які перешкоджають законній роботі комунальників.

"Ми приїхали ще о 6 ранку. Але змогли демонтувати лише одну рекламну вивіску, бо потім приїхали представники так званого "батальйону "Айдар" - близько 50 осіб і почали протидіяти комунальникам. Трьох працівників поштовхали, попхали", - зазначив Кліпа.

"Ми хочемо обнести всі ділянки парканом, демонтувати незаконні споруди, а саме фасад і вивіски та вітрину, а після цього на підставі рішення комісії КМДА з надзвичайних ситуацій обнести споруду парканом", - пояснив він журналістам.

Також він додав, що представники кафе не погоджуються, і тому зараз ведуться переговори з поліцією, щоб залучити поліцейських до вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року на першому поверсі Будинку профспілок у Києві з'явився заклад під назвою L'kafa. Це викликало обурення у деяких народних депутатів, активістів і киян. Пізніше вивіску кафе демонтували.

Читайте такожГрупа нардепів намагається потрапити в L'Kafa Café, яке розміщене в Будинку профспілок (фото)

У березні 2016 року було розміщено іншу вивіску - "Кафе на майдані".

1 квітня там відкрився заклад "Каратєль", розрахований на тих, хто брав участь в АТО.

2 квітня КП "Київреклама" демонтувало вивіску-назву кафе.

Міський голова Києва Віталій Кличко 5 квітня заявив, що чергове кафе у Будинку профспілок незаконне. А його радник Дмитро Білоцерковець запевнив, що вхідну групу демонтують, а саме кафе "Каратєль" обгородять до кінця тижня.

Вранці 7 квітня комунальники приїхали на Майдан, щоб демонтувати вхідну групу та обгородити незаконне кафе.