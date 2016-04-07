Кличко: ми працюємо над розвитком інфраструктури міста, щоб Київ ставав європейською столицею

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Сніданку з 1+1" .

Коментуючи результати опитування щодо рейтингу українських міст, Віталій Кличко зазначив, що невисокі результати столиця отримала через те, що багато років гроші у розвиток інфраструктури міста не вкладалися.

"Інфраструктура не може прийти в занепад за один день. Це – результат того, що багато років гроші у місто не вкладалися. І наше завдання – працювати над розвитком інфраструктури міста. Минулого року ми вже відкрили понад 30 нових парків та скверів, цього року відкриємо нові. Ми також відкрили 200 нових спортивних майданчиків, цього року плануємо відкрити ще більше. І це лише кілька аспектів нашої роботи", – підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що цього року у столиці буде проведений ремонт доріг на 44 вулицях міста, зокрема, на проспекті Перемоги, бульварі Шевченка, вулицях Васильківській, Теліги та інших.

"У Києві 1600 кілометрів доріг і 90% з них потребують ремонту, 60% – капітального. У нас є дороги, де ремонт останній раз робили більше 30 років тому. Цього року ми збільшили фінансування "Київавтодору" на 30%. Вже в липні кияни побачать результат роботи з ремонту доріг у Києві", – зазначив Кличко.

Він також акцентував на тому, що міська влада працює над розвитком транспортної інфраструктури.

"Сьогодні ми робимо акцент на комфортному і сучасному громадському транспорті. Ми закуповуємо сучасні трамваї, тролейбуси та автобуси. Три найсучасніших трамваї 4-го покоління вже працюють на вулицях міста", – зазначив Кличко додавши, що для додаткового фінансування громадського транспорту в Києві має бути змінена дискримінаційна норма, коли з міського бюджету до центрального вилучається 60% ПДФО.

Столичний голова підкреслив, що минулого року у столиці вперше за багато років були відкриті дві нові школи та два дитячих садочка.

"Цього року ми плануємо відкрити ще 2 школи та 4 дитячих садочка. За минулий рік черга у дитсадки столиці зменшилася на 2,5 тисячі місць. Міська влада також віднайшла кошти на муніципальні надбавки для медичних працівників та вчителів", – розповів міський голова.

За словами мера Києва, у столиці продовжує впроваджуватися система Smart City.

"У нас вже працює електронний бюджет та петиції. Днями ми відкрили першу в місті старт-зупинку громадського транспорту, де можна отримати інформацію про рух транспорту, підключитися до Wi-Fi, підзарядити мобільний телефон. І найближчим часом таких зупинок у місті буде більше. Ми робимо все, аби Київ був сучасним і комфортним європейським містом, однак в жодному разі не загубив свою ідентичність", – наголосив Кличко.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2016 році в Києві запланований поточний ремонт 440 тисяч квадратних метрів асфальту.