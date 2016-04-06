Убивство бізнесмена в Києві: з'явилося відео з місця події

Відеозапис з місця розстрілу бізнесмена було опубліковано на YouTube.

Як повідомляв УНІАН, у Києві застрелили Тараса Зиновенка – співвласника спортклубу на бульварі Дружби Народів, біля якого і відбулося вбивство.

Зазначалося, що правоохоронці розшукують VW Passat темно-синього кольору старого зразка з номерними знаками - АА2984АН.