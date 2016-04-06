Убивство бізнесмена в Києві: з'явилося відео з місця події
20:17, 06 квітня 2016Київ
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У мережі опублікували відео з місця вбивства 45-річного підприємця біля одного з готелів на бульварі Дружби Народів у Києві.
У Києві застрелили бізнесмена / facebook.com
Відеозапис з місця розстрілу бізнесмена було опубліковано на YouTube.
Як повідомляв УНІАН, у Києві застрелили Тараса Зиновенка – співвласника спортклубу на бульварі Дружби Народів, біля якого і відбулося вбивство.
Зазначалося, що правоохоронці розшукують VW Passat темно-синього кольору старого зразка з номерними знаками - АА2984АН.
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