Експерт назвав головну задачу для київської влади в історії з банкрутством "Хрещатика"

Про це повідомив виконавчий директор АП POLITCONSULTANT.org Микола Волгов.

За словами експерта, міській владі належить лише 25% банку і перелік питань, на яке місто може впливати дуже обмежений.

«У даній ситуації найголовніше - захистити киян. Втім, в цьому напрямку адміністрація міста веде себе адекватно і вже практично вирішила один з найбільш гострих питань – всього за день переуклала договір з «Ощадбанком» щодо перевипуску Картки киянина», платіжна функція якої заблокувалася. Величезним плюсом для міста також є те, що влада не допустила заборгованості перед цим банком», - сказав експерт.

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Він підкреслив, що необхідно перевірити діяльність керівництва банку «Хрещатик» і притягнути винних до відповідальності.

«61% банку належить приватним особам, які власне і займалися управлінням, від них ніяких коментарів не надходило. Мало того, на відміну від Київради, вони відмовилися докапіталізувати банк. Чому вони, як власники контрольного пакету акцій, повністю впливають на управління банком не зробили завчасних дій і не подали у термін гарантійні листи про докапіталізацію? Правоохоронці та податкова повинні терміново втрутитися», - зазначив експерт.

Волгов заявив, що від міської влади ж, зараз головне - своєчасне інформування киян про всі зміни, що стосуються вкладів, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виплатити 99% вкладників протягом наступних 20 днів.

«Імовірно, саме протягом цього періоду, поки люди не отримають свої гроші, збережеться напруга в суспільстві. Нехай НБУ проводить свою роботу, а поліція, прокуратура і податкова - свою. Місто ж має максимально тримати громадян у курсі всього, що відбувається. Вже зараз діалог між КМДА та киянами є, процес має непогане громадське освітлення. Тому є всі підстави припускати, що це буде одне з найбільш менш болючих для людей банкрутств банків», - резюмував експерт.