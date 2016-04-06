Кличко: Цього року в Києві запланований поточний ремонт 440 тисяч квадратних метрів асфальту

Як передає прес-служба КМДА, це заявив мер Києва Віталій Кличко під час об'їзду міста з главами районів.

"Мої враження щодо стану доріг не відрізняються від вражень киян. Велика кількість скарг щодо стану столичних доріг", - додав столичний голова. Кличко наголосив, що перед міською владою стоїть завдання впоратися з тими проблемами, які є, але для цього потрібні кошти. Мер Києва нагадав, що у Києва нині забирають 60% ПДФО - це декілька мільярдів, а ці кошти можна було б спрямувати на ремонт доріг. "Всі роботи з ремонту доріг потребують великих капітальних вкладень. У нас забирають кошти, але при цьому ми повинні і дороги ремонтувати, і інфраструктурні об'єкти, будувати школи і дитсадки, і бути зразком для інших міст України", - сказав мер Києва.

Мер проінспектував хід ремонтних робіт в Голосіївському районі. "Ми знаходимося на одній з найбільш проблемних вулиць Києва - Васильківській, де останній ремонт дороги відбувався у 1987 році. За цей час вулиця перетворилася на справжню смугу перешкод для автомобілістів. І такі вулиці є в кожному районі", - сказав Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що перелік доріг, де відбудеться цього року капітальний ремонт, визначений. Та звернувся до голів районів Києва сформувати список тих ділянок доріг міста, де необхідно провести ямковий ремонт чи ремонт бордюрів. Такий список, наголосив Кличко, має формуватися щомісячно і передаватися до "Київавтодору", який в свою чергу повинен надавати інформацію про терміни ліквідації цих проблем.

Мер Києва також підкреслив, що "Київавтодор" має належним чином проінформувати мешканців столиці про заплановані капітальні ремонти доріг та вказати точні терміни початку та закінчення робіт. "Мають бути біг-борди з відповідною інформацією. І відповідне доручення я вже дав "Київрекламі". Також необхідно інформувати автомобілістів про шляхи об'їздів вулиць, на яких відбувається ремонт", - додав столичний голова.

Мер також наголосив, що наведення порядку потребують і підземні переходи. Він доручив головам районів поставити перед компаніями, які за інвестиційними договорами орендують переходи, питання щодо приведення в належний стан цих переходів протягом двох тижнів.

"Зазвичай компанії не виконують своїх зобов'язань. Переходи перебувають у жахливому стані. Там відбувається незаконна торгівля. У них є два тижні, щоб зробити ремонт - або вони виконують свої інвестиційні зобов'язання, або місто не буде виконувати свої по відношенню до них. Будемо самотужки робити ремонт. І переходи будуть використовуватися суворо за призначенням, а не будуть філіалами ринків", - підкреслив Кличко.

Мер також переконаний, що для підвищення ефективності робіт та покращення їх якості, керівники районів та комунальних підприємств повинні розробити систему мотивацій для робітників.

В свою чергу голова "Київавтодору" Олександр Густєлєв розповів, що капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Васильківській за дорученням мера Києва планується завершити до вересня поточного року. За його словами, вже проведені роботи з укладання дощової каналізації, побутової каналізації. Також буде покладене тришарове асфальтне покриття до Амурської площі. "Всі роботи відповідають європейським стандартам. Гарантія на реконструкцію та капітальний ремонт 5 років", - сказав голова "Київавтодору". Він також додав, що мова йде не лише про ремонт дорожнього покриття - 35 тис. кв. метрів, а і 9,7 тис. кв. метрів тротуарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві до кінця року 150 зупинок транспорту обладнають електронними табло.