Вбивство бізнесмена у Києві: у чоловіка вистрелили вісім разів, оголошено план-перехоплення (фото)

На місці події перебуває керівник департаменту протидії наркозлочинності МВС Ілля Кива. Він розповів, що у чоловіка випустили вісім куль, передає ТСН.

Подія сталася 6 квітня близько 13:30, Зиновенко на власному Volkswagen Touareg збирався від'їжджати від спортклубу, коли до його авто повільно під'їхав Volkswagen Passat, із заднього сидіння вийшов чоловік у сірому одязі, окулярах та кепці, і вистрілив у Зиновенка з пістолета з глушником.

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На місці вбивства працюють криміналісти. У Києві оголошено план-перехоплення – правоохоронці шукають VW Passat темно-синього кольору старого зразка із номерними знаками - АА2984АН.

У вбитого залишились дружина та маленька дитина.