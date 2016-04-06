У КМДА пообіцяли надалі контролювати прозорість тендерів на закупівлю ліків для онкохворих

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"З метою надання медичної допомоги онкохворим столиці, незважаючи на обмеженість коштів бюджету міста, київська влада винайшла можливість виділити 20 млн грн. на закупівлю життєвонеобхідних лікарських засобів. На цю суму Департамент охорони здоров’я КМДА оголосив процедуру конкурсних торгів на закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, які відбулися 22 березня 2016 року. На жаль, торги на закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих скасовано за десятьма з дванадцяти найменувань. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що для участі у процедурі заявки подали менше двох постачальників. Тож наразі ми маємо небезпечну та абсурдну ситуацію: гроші на ліки є, однак постачальники відмовляються брати участь у тендерах. Заручниками ситуації стали онкохворі, які у найближчий час можуть не отримати ліки", – розповів Поворозник.

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За його словами, повторна процедура тендерних закупівель із придбання медичних препаратів для онкологічних хворих відбудеться 11 квітня 2016 року. Важливо, що до переліку необхідних документів включено також гарантійний лист від виробника ліків.

"Ми закликаємо виробників ліків взяти участь у повторному тендері. Обов’язкова вимога наявності гарантійного листа сформована з метою забезпечення безперебійної та своєчасної поставки життєво необхідних препаратів учасником торгів високої якості та терміну придатності препаратів і мінімальної націнки на лікарські засоби, як наслідок – нижчих цінових пропозицій. Крім того, надання гарантійного листа учасником мінімізує ризик, що лікарські засоби отримані злочинним шляхом: контрабанда, крадіжка, незаконний бартер тощо. Таким чином надання такого листа це ніщо інше як гарантія того, що учасник торгів є надійним постачальником та займає стабільну і вагому позицію на фармацевтичному ринку України", – зауважив заступник голови КМДА.

Також він додав, що позиція міської влади у цьому питанні непохитна – усі торги повинні відбуватися максимально відкрито під пильним контролем міської влади та громадськості. Адже інтереси киян, а особливо киян, які потребують медичної допомоги та соціального захисту, мають найвищий пріоритет для міської влади.