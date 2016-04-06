Соцпроект "Картка киянина" продовжує працювати, незважаючи на проблеми з банком "Хрещатик" - КМДА

Як зазначає прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

У КМДА закликають із розумінням поставитися до ситуації та звернутися за перевипуском до "Ощадбанку", куди передали її на обслуговування. За словами Пліса, ця фінансова установа готова здійснити перевипуск у найкоротші строки за умови наявності тільки паспорта та коду.

"У будь-якому відділенні "Ощадбанку" ви можете подати заявку на перевипуск. Так, це займе певний час, у відділення доведеться завітати двічі, і зараз ми працюємо з менеджментом банку для того, щоб спростити цю процедуру до одного візиту", – зазначив Пліс.

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Він також застеріг мешканців столиці від оплати комунальних послуг за квитанціями, в яких вказані реквізити "Хрещатика".

"Якщо в платіжці написано "банк Хрещатик", то оплату за цим рахунком здійснювати не треба, бо перераховувати гроші на неплатоспроможний банк – це ризик", – пояснив Геннадій Плис.

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Він закликав мешканців бути пильними та звертатися за перерахунками до ЖЕУ чи ОСББ.

Перший заступник голови КМДА також повідомив, що через ситуацію із "Хрещатиком" платіжки можуть прийти киянам додому із запізненням у кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня НБУ відніс банк "Хрещатик" до неплатоспроможних і ввів у ньому тимчасову адміністрацію.