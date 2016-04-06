Кличко підписав Паризьку декларацію щодо подолання епідемії СНІДу

На церемонії були присутні Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі, Президент та Виконавчий директор Міжнародної Асоціації надавачів послуг з догляду в сфері СНІДу (IAPAC) Хосе М. Зуніга, Директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Р. Пайєтт, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон та виконавчий директор Київського міського представництва «Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» Лада Булах.

Паризька декларація – це зобов’язання мерів щодо посилення заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в містах через досягнення цільових показників 90–90–90, завдяки яким 90% людей, які живуть з ВІЛ, знатимуть про свій ВІЛ статус, 90%, які знають про свій ВІЛ позитивний статус, отримуватимуть антиретровірусне лікування та 90% людей, які отримують лікування, матимуть вірусне навантаження, яке не визначається.

Паризька декларація також містить зобов’язання щодо особливої уваги найбільш вразливим групам населення, мобілізації ресурсів, забезпечення безперервного каскаду медичних та соціальних послуг населенню, посилення системи громадського здоров’я та використання цих підходів для позитивних соціальних змін.

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До всесвітнього руху мерів вже приєднались мери більш ніж 60-ти міст-мегаполісів, включаючи Париж, який розпочав цю ініціативу, Амстердам, Брюссель, Женеву, Маямі, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Делі та інші.

“Київ входить до 200 міст світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу, – зазначив мер Києва Віталій Кличко під час церемонії. – Ми повинні продемонструвати відповідальність перед киянами та, поєднавши зусилля з міжнародною спільнотою, упередити розповсюдження хвороби і зробити все, щоб подолати епідемію СНІДу”, - наголосив Кличко.

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“IAPAC аплодує меру Віталію Кличко за його особисте лідерство та вітає столицю України у глобальній мережі міст, які приєднались до Паризької декларації. IAPAC висловлює готовність працювати з усіма представниками міста, включаючи громадянське суспільство, щоб втілити ухвалене стратегічне рішення”, - зазначив Президент та Виконавчий директор Міжнародної Асоціації надавачів послуг з догляду в сфері СНІДу (IAPAC) Хосе М. Зуніга.

“Київ є першим містом в Україні і всьому регіоні Східної Європи, яке приєдналось до Глобальної ініціативи найвпливовіших міст. Підписавши сьогодні Паризьку декларацію, мер Віталій Кличко посилає потужний сигнал іншим містам країни і регіону щодо важливості подолання епідемії СНІДу як запоруки сталого розвитку міст та місцевих громад”, - сказав Директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко.

UNAIDS ЮНЕЙДС, Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу, є партнерством 11 організацій системи ООН, які об’єднали свої зусилля заради подолання епідемії СНІДу.

IAPAC - Міжнародна Асоціація надавачів послуг з догляду в сфері СНІДу представляє більше ніж 200 000 медичних робітників та фахівців у галузі охорони здоров’я з 150 країн світу. Її місія полягає у покращенні якості послуг з профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ та супутніх захворювань - таких як туберкульоз та вірусні гепатити.