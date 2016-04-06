Поліція оголосила в розшук львів`янина, який зник з невідомими попутниками із сервісу BlaBlaCar

Про це повідомляє прес-служба Франківського відділу поліції у Львівській області.

"У Львівській області встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого Познякова Тараса Олександровича, 1991 року народження, жителя Львова, який 04.04.2016 року автомобілем Ауді А6 сірого кольору, д. н. з. ВС 4446 СІ, поїхав до Києва", - йдеться в повідомленні.

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Останнє відоме місце перебування розшукуваного - автозаправна станція BRS на вул. Садовського, 1а в с. Бузова, Києво-Святошинського району. В даний час місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: на вигляд 25-26 років, зріст 185 см, худорлявої статури. Одягнений у джинси синього кольору, кросівки-мокасини сірого кольору, куртка чорна вовняна, светр синій або темно-сірий.

При собі мав водійське посвідчення та службове посвідчення.

Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про його місцезнаходження або про маршрут його пересування, звертатися на оперативну лінію за телефонами: (032) 238 95 51, 0673746957, 0673535804.