Заступник Кличка задекларував 29 квартир, 8 будинків та 15 гаражів

Про це йдеться у декларації Сагайдака, оприлюдненій на сайті Київської адміністрації.

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Згідно із декларацією Сагайдака, зароблена сума зарплати чиновника становить 48 тисяч 152,89 гривні, дивіденди і відсотки – 197 тисяч 290,39 гривні.

Дружина Сагайдака за 2015 рік заробила – 3 мільйони 236 тисяч 407,61 гривні. З них 229 тисяч 65 гривень – зарплата, 218 тисяч 573 гривні – дивіденди й відсотки, 2 мільйони 850 тисяч 230 гривень отримано від відчуження майна, 88 тисяч гривень – дохід від підприємницької діяльності, 69 тисяч 54 гривні – від передачі майна в оренду та 10 тисяч 320 гривень – допомога на дитину.

За даними декларації, у власності Сагайдака четверта частина квартири площею 70,5 кв. м (17,6 кв. м).

У власності його родини – 6 земельних ділянок (площею 983, 986, 3001, 564, 83457 та 4430 кв.м), 8 житлових будинків (від 110 до 420 кв.м), 29 квартир (від 58 до 844 кв.м), 15 гаражів (кожен по 13,8 кв.м) та 8 об'єктами нерухомого майна.