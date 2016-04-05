У Києві на Борщагівці жителі перекрили трамвайну колію і бульвар, рух транспорту паралізовано (фото)
21:29, 05 квітня 2016Київ
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У Києві на Борщагівці жителі перекрили трамвайну колію і бульвар Кольцова.
Рух транспорту на бульварі повністю паралізований / facebook.com/kupr.melnychenko
Про це повідомляє активіст Сергій Мельниченко в Facebook.
За його словами, жителі виступають проти незаконного будівництва в зеленій зоні на бульварі Кольцова.
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Зараз рух транспорту на бульварі повністю паралізований.
Фото: facebook.com/kupr.melnychenko
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