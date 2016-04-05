У Києві на Борщагівці жителі перекрили трамвайну колію і бульвар, рух транспорту паралізовано (фото)

Про це повідомляє активіст Сергій Мельниченко в Facebook.

За його словами, жителі виступають проти незаконного будівництва в зеленій зоні на бульварі Кольцова.

Читайте такожСім’ї вкладників у будівництво об’єдналися та обіцяють політикам шини під офісами

Зараз рух транспорту на бульварі повністю паралізований.