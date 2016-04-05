У Києві хочуть перейменувати Московську площу та проспект Возз'єднання

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили проект рішення "Про перейменування вулиці, проспекту, площі та мосту у місті Києві".

Відповідним проектом рішення пропонується перейменувати: Московський міст на міст імені Георгія Фукса; вулицю Патріса Лумумби на вулицю Іоанна Павла II; проспект Возз'єднання на проспект Соборності; площу Московську на площу Деміївську.

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"Це рішення сприятиме демократизації українського суспільства та його просування на шляху до європейських цінностей, а також вшанування пам'яті видатних діячів та відображення у топоніміці столиці основних подій боротьби українського народу за незалежність", - повідомили у прес-службі і додали, що зазначені перейменування пройшли громадські обговорювання.

Проект рішення має розглянути постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, після чого його винесуть на пленарне засідання Київради.