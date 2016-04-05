Розроблений план території селища Биківня може призвести до знищення 200 га лісу – активісти

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили, зокрема представник ГО «Давайте разом» Тетяна Андрійшина та член ініціативної групи мешканців селища Биківня Микола Косинець.

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За словами Андрійшиної, за часів, коли містом керувала «команда Черновецького», в Биківнянському лісі було відведено понад тисячі земельних ділянок різним «абсолютно небідним приватним» особам – чиновникам, представникам прокуратури, шоу-бізнесу і т.д. Тоді задіяні були і підставні особи, наприклад, студенти, і відома наразі схема, коли після землевідводу масово ділянки скуповувались однією особою. Але розпочинати там будівництво ці люди не наважувались, оскільки масштабна вирубка дерев призвела б до скандалу та розголосу, а це відбилось би на їх репутації.

Ці надані раніше землі, як пояснила Андрійшина, межують з тими територіями, які планує відвести влада міста зараз, відповідно до розробленого ДПТ Биківні.

Тепер же, за її словами, якщо будівництво розпочнеться в рамках зведення житла для сімей загиблих в АТО та пільговиків, знищення лісу на землях, що відведені «командою Черновецького», може бути непомітним. Таким чином, хоча нинішній план передбачає нове будівництво на 34 га території Биківні, але якщо активізуються власники понад 1 тис. ділянок, відведених раніше, то з’явиться загроза знищення 200 га лісу.

«Наразі від плану відрізали ділянки, які були роздані при Черновецькому. Але якщо почнуть рубати ліс, то почнуть рубати і власники, які отримали землю за часів Черновецького. Тому що в них є державні акти на землю зараз. Акти не скасовані через суди, прокуратура ще позови не подавала на ці всі ділянки. Тобто вони теж почнуть освоювати свої ділянки, бо буде вже можливість почати рубати ліс», - сказала Андрійшина.

Косинець у свою чергу наголосив, що громада селища не проти того, щоб їх сусідами стали представники сімей загиблих в АТО, але не хочуть, щоб поряд мешкали люди «чужі», наприклад чиновники та багатії, які отримали землю за часів мера Черновецького і яким байдужа доля Биківнянського лісу.

За словами Косинця, ліс «не облікований, не взятий ніким на баланс» , тому важко буде проконтролювати роботи з вирубки, які можуть розпочатись.

«Тема АТОвців для нас дуже болісна… Але знаю наприклад про позицію Спілки ветеранів АТО Деснянського району – вони добиваються самотужки і з забудовниками іде укладання договору на будівництво багатоповерхівки в Биківні, в іншому районі, де нема лісу. Вони добиваються отримання квартир», - зауважив представник громади с.Биківня.

Як наголошувалось, громада Биківні згодна на будівництво для сімей загиблих АТОвців, паралімпійців та інших пільговиків, але не за рахунок лісу.

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Експерт та розробник діючого Генерального плану Києва до 2020 року Сергій Дюжев вважає, що влада має розглянути інші варіанти компенсацій сім’ям героїв – грошові виплати чи наданням квартир. Водночас, за його словами, якщо й буде потреба саме у виділенні землі, то для цього можна знайти вільні від забудови та лісу території на столичній Троєщині, у мікрорайонах Теремки-3, Жуляни, с.Чапаївка.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня погоджувальна комісія при КМДА передала у профільну комісію Київради на затвердження остаточний варіант меж земельної ділянки в с. Биківня, що відводиться сім’ям загиблих бійців АТО та представникам ще кількох пільгових категорій киян під індивідуальне будівництво. На брифінгу керівник погоджувальної комісії Володимир Бондаренко повідомив, що, згідно з узгодженим з громадою ДПТ (загальна площа 176 га), під нове будівництво визначено 34 га, з них 21,4 га – для пільгових категорій осіб. 92 земельні ділянки – для сімей загиблих бійців АТО, 22 – для сімей загиблих героїв Небесної сотні, 17 ділянок – для воїнів-афганців та 22 ділянки – для паралімпійців та їхніх тренерів. За словами Бондаренка, зарезервовано ще 50 земельних ділянок для родин загиблих бійців-учасників АТО.

Тоді ж Бондаренко повідомив, що перевіркою «сумнівних землевідводів часів Черновецького» наразі займається прокуратура. Відповідно до рішення погоджувальної комісії, земельні ділянки, які будуть повернуті після перевірки в комунальну власність, будуть віднесені до земель лісопаркового господарства, зазначив він.

22 березня Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування погодила затвердження плану Биківні. Його мають затвердити на найближчій сесії Київської міської ради.