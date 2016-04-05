Кличко: Жодних дозволів на розміщення кафе в Будинку профспілок міська влада не давала

15:46, 05 квітня 2016
Київ
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Мер вважає, що в цій будівлі потрібно зробити музей Майдану.

Дом профсоюзов

Столична влада не давала жодних дозволів на розміщення кафе у Будинку профспілок і звернулася до правоохоронних органів, щоби вони вжили відповідних заходів. Про це в коментарі журналістам заявив мер Києва Віталій Кличко.

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"Будинок профспілок не є комунальною власністю міста Києва. Жодних дозволів на розміщення кафе у Будинку профспілок київська адміністрація не давала. Якщо немає дозволів – ми звертаємося до правоохоронних органів, щоби вони відреагували. Ми написали відповідне звернення і правоохоронці повинні вжити необхідних заходів", – зазначив Віталій Кличко.  

Відповідаючи за запитання щодо спроб комерціалізації площ Будинку профспілок, мер підкреслив: "Я виходив з пропозицією, що в Будинку профспілок потрібно зробити музей Майдану. Ця будівля була серцем Майдану, там багато подій відбувалося, там розміщувався штаб. Мені здається, це гарна ідея". 

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