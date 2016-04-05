Сьогодні опалення буде відключено у всіх будинках Києва

Про це повідомив глава підрозділу "Київенерго" "Київські теплові мережі" Євген Глушак, "Ми сподіваємося завершити відключення всіх будинків до кінця сьогоднішнього дня", - сказав Глушак.

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Він зазначив, що відключення теплопостачання проходить на виконання виданого 4 квітня розпорядження Київської міської державної адміністрації про завершення опалювального сезону у столиці. Глушак додав, що на 13:00 від централізованого теплопостачання відключено понад 80% житлового фонду столиці.

Також у "Київенерго" повідомили, що в опалювальному сезоні 2015-2016 рр. компанія зменшила відпуск теплової енергії споживачам на 4% порівняно з попереднім опалювальним періодом – до 9, 5 млн Гкал. Водночас компанія скоротила споживання природного газу на 2,2% – до 1,582 млрд куб. м.